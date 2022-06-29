Рязанский театр кукол признали лучшим на международном фестивале в Казани

Спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря» признали лучшим в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Рязанский театр кукол признали лучшим в номинации «Лучшая режиссерская работа» на международном фестивале театров кукол «Шомбайфест — 2022». Об этом в среду, 29 июня, сообщила пресс-служба театра.

Рязанцы приехали на фестиваль со спектаклем «Пегий пес, бегущий краем моря». Режиссер-постановщик кукольной притчи по мотивам повести Чингиза Айтматова — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Борис Константинов.

«Шомбайфест-2022» проходил с 21 по 28 июня. В нем приняли участие кукольники из Москвы, Казани, Ханты-Мансийска, Тольятти, Перми, Нижнего Тагила, Белгорода, Ульяновска, Новосибирска, Набережных Челнов, Саратова и Республики Беларусь (Гродно).

По словам культурного обозревателя «Казанского репортера» Дмитрия Туманова, философская проза Чингиза Айтматова в интернетации рязанских кукольников сохранила свою атмосферность и магическую поэтичность.

«Одно это ставит спектакль в один ряд с лучшими сценическими произведениями, а его создателей — с творцами современной мифологии», — заключил обозреватель.

В новом сезоне спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря» примет участие в международном фестивале кукольников «ИСТОКИ». Его организацией занимается команда московского театра кукол имени Сергея Образцова. Это мультикультурный проект, представляющий наше нематериальное народное наследие в искусстве играющих кукол. В программе — сказки и легенды, мифы и эпос, вертеп и балаган, а также постановки, которые развивают традиционные обрядовые формы. Фестиваль пройдет со 2 по 9 сентября в Москве, а уже в двадцатых числах сентября спектакль рязанского театра кукол «Пегий пес, бегущий краем моря» будет участвовать в третьем международном фестивале «Ляльки над Неманом» в городе Гродно.