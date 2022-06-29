Рязанские травматологи поставили на ноги 94-летнюю пациентку после перелома шейки бедра

Пенсионерка проходила лечение в ОКБ.

Рязанские травматологи поставили на ноги 94-летнюю пациентку после перелома шейки бедра. Об этом в среду, 29 июня, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Женщина пошла в аптеку и упала. В больнице ей диагностировали перелом шейки бедра. Обследования выявили, что у женщины есть заболевания сосудистой системы и другие сопутствующие патологии. Это является дополнительным риском во время операции. Тем не менее, после консультаций специалистов и тщательного обследования, пенсионерку прооперировали.

Травматологи ОКБ провели протезирование тазобедренного сустава. Они выбрали облегченный вариант вмешательства, который подходит для пожилых людей и помогает им встать на ноги в короткие сроки.

После операции пенсионерка провела два дня в реанимации, чтобы быть под особым контролем врачей и отслеживать состояние. Затем ее перевели в палату.

Сейчас пенсионерка понемногу встает и ходит по палате.