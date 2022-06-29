Рост заболеваемости коронавирусом прогнозируются в конце июля в Рязанской области
В Роспотребнадзоре, что ожидаемый рост обусловлен транспортной близостью к Москве.
В Рязанской области в конце июля прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом. Об этом на заседании облдумы 29 июня сообщила заместитель управления Роспотребнадзора, пишет «
По словам Котовой, сейчас рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Европе, циркулирует «омикрон», а также есть более патогенные варианты.
Роспотребнадзор отметил, что с учетом туристических и деловых потоков в Рязанской области рост заболеваемости ожидается в конце июля.
Котова добавила, что ожидаемый рост обусловлен транспортной близостью к Москве. Она призвала соблюдать соцдистанцию, проводить дезинфекцию, делать прививки.