Рост заболеваемости коронавирусом прогнозируются в конце июля в Рязанской области

В Роспотребнадзоре, что ожидаемый рост обусловлен транспортной близостью к Москве.

В Рязанской области в конце июля прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом. Об этом на заседании облдумы 29 июня сообщила заместитель управления Роспотребнадзора, пишет « Вид сбоку ».

По словам Котовой, сейчас рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Европе, циркулирует «омикрон», а также есть более патогенные варианты.

Роспотребнадзор отметил, что с учетом туристических и деловых потоков в Рязанской области рост заболеваемости ожидается в конце июля.

Котова добавила, что ожидаемый рост обусловлен транспортной близостью к Москве. Она призвала соблюдать соцдистанцию, проводить дезинфекцию, делать прививки.