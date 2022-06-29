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Россиянам рассказали, кому положена четверть «лишней» пенсии
Разъяснение дала доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Россиянам рассказали, кому положена надбавка к пенсии в размере 25%. Разъяснение в среду, 29 июня, агентству «Прайм» дала доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, такая надбавка положена людям, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве по предусмотренному списку профессий. В перечне их свыше 500 в сфере животноводства, растениеводства и рыболовства.

Она пояснила, что до 2021 года такую доплату могли получить все граждане, которые на пенсии и продолжают жить в сельской местности. После вступления в силу закона 153-ФЗ от 25 мая 2021 года, такая надбавка сохранилась за всеми, независимо от нынешнего места проживания.

Важно, чтобы пенсионер имел статус неработающего, тогда можно претендовать на фиксированную часть надбавки.

Также Иванова-Швец добавила, что есть категории граждан, которые получают ежемесячные доплаты к выплатам, но для них устанавливается коэффициент индексации. Это пенсионеры, пенсионеры-ветераны, участники войны, ветераны боевых действий, инвалиды, подвергшиеся воздействию радиации, герои СССР и России, герои труда.