Под Рязанью москвич на «Ссанг Йонг» вылетел с дороги
Травмы получили водитель и его 73-летний пассажир. жир получили травмы.
В селе Большое Жоково Рыбновского района 67-летний житель Москвы на Ssang Yong Kyron вылетел с дороги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительной информации, водитель превысил скорость и не справился с управлением, в результате автомобиль съехал с дороги.
Травмы получили водитель и его 73-летний пассажир. Пассажира госпитализировали.
Проводится проверка, обстоятельства уточняются.