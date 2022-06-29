Под Рязанью москвич на «Ссанг Йонг» вылетел с дороги

Травмы получили водитель и его 73-летний пассажир. жир получили травмы.

В селе Большое Жоково Рыбновского района 67-летний житель Москвы на Ssang Yong Kyron вылетел с дороги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, водитель превысил скорость и не справился с управлением, в результате автомобиль съехал с дороги.

Травмы получили водитель и его 73-летний пассажир. Пассажира госпитализировали.

Проводится проверка, обстоятельства уточняются.