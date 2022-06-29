Павел Малков: «Русвата» выпускает важную продукцию для нашей страны

Рабочая поездка состоялась во вторник, 28 июня.

Врио губернатора Павел Малков посетил производство «Русвата». Рабочая поездка состоялась во вторник, 28 июня.

Он также пообщался с руководством во время рабочей поездки в Клепиковский район. Малков отметил, что предприятие современное, технологичное и его продукция востребована.

«Мы обсудили некоторые проблемы по развитию бизнеса. То, что требуется с нашей стороны, я сделаю. Это касается организационных вопросов и вопросов, связанных с взаимодействием с федеральным центром и законодательством. А так очень отрадно видеть бизнес, который развивается сам по себе, без особой господдержки, выполняет востребованную роль и выпускает важную продукцию», — рассказал Павел Малков.

Кроме того, врио губернатора подчеркнул, что «практически вся продукция ООО „Русвата“ в чистом виде импортозамещение».

Справка:

Завод построен более 100 лет назад и до сих пор является единственным в России производителем нетканого полотна с полным циклом переработки хлопка. Кроме того, «Русвата» производит различные предметы гигиены, которые можно увидеть на полках магазинов и аптек страны.