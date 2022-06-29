«Новая газета»: следователи задержали рязанца по уголовному делу о крушении самолета Ил-76

В Рязани задержали директор АО «Газпромнефть-аэро» филиала «Дягилево» Андрея Морозова. Об этом в среду, 29 июня,
По информации издания, Морозова задержали еще в день крушения военного самолета Ил-76 — 24 июня. В настоящее время он содержится в изоляторе ФСБ в здании на улице Горького.
Морозова обвиняют в хищении топлива. По документам в день проверки не доставало около десяти тонн.
Также «Новая» выдвинула свою версию крушения самолета. При взлете в один из двигателей могла попасть птица, из-за чего лопасти техники поломались и разрушились. Часть обломков попала во второй двигатель, который также вышел из строя. В таких обстоятельствах нормально приземлиться шансов не было.
Расследование уголовного дела продолжается.