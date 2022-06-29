Молодежь Рязанского приборного завода совершила водно-туристическую прогулку

Маршрут проходил вдоль берегов реки Пры от Заводской Слободы до поселка Деулино. В общей сложности туристы преодолели около 40 километров.

Молодежный центр Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») организовал трехдневную прогулку по реке Пре. Подобные мероприятия помогают молодежи из разных подразделений в неформальной обстановке познакомиться друг с другом, сплотиться и в дальнейшем совместно успешно решать производственные задачи.

Маршрут проходил вдоль берегов реки Пры от Заводской Слободы до поселка Деулино. В общей сложности туристы преодолели около 40 километров.

«Мы стараемся проводить разноплановые мероприятия для нашей заводской молодежи. Каждое лето организуем подобные прогулки, особой популярностью пользуются маршруты, проходящие по рекам живописной Мещеры с ее удивительной природой.

И в этом году заводчане с большим азартом, дружно и позитивно преодолели запланированную дистанцию. Ведь активный отдых на природе — это всегда заряд бодрости и хорошего настроения: полевая кухня, песни под гитару, ну и, конечно же, душевные разговоры с коллегами, — отметил председатель Молодежного центра АО «ГРПЗ» Евгений Лынов.

Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан для развития профессионального и творческого потенциалов молодых работников предприятия. Под его эгидой реализуются общественно значимые проекты, проводятся научно-технические конференции, культурно-массовые и другие мероприятия.