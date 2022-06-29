Павел Малков восхитился красотой Клепиковского района и неравнодушными людьми

Он обывал в тумской школе № 46 и клепиковской школе № 1, а также прошелся по парку Железнодорожников и встретился с общественностью Тумы.

Во вторник, 28 июня, врио губернатора Павел Малков провел рабочую поездку в Клепиковский район.

Павел Малков побывал в тумской школе № 46 и клепиковской школе № 1. В 46 школе он осмотрел, как проводится капитальный ремонт, и поинтересовался у директора о дальнейших планах благоустройства территории.

«Мы сейчас дожидаемся окончания капремонта, который продлится до 16 августа. И будем благоустраивать территорию вокруг за счет помощи общественности и муниципального образования», — поделилась директор школы.

В первой школе родители и директор рассказали Малкову о готовом проекте 2018 года по расширению. Врио губернатора подчеркнул, что на данный момент приоритет в финансировании отдается школам, где их нет или требуется срочный ремонт.

«Здесь речь идет о расширение школы. У них есть соответствующий проект — это уже хорошо. Проблема только в финансировании. Мы в любом случае себе записываем этот вопрос, но пока федеральных программ, которые позволили бы профинансировать эту пристройку, нет. Поэтому нужно изыскивать возможности в областном бюджете. Будем это делать», — подчеркнул Павел Малков.

Затем врио губернатора прошелся по парку Железнодорожников и встретился с общественностью Тумы. Жители озвучили проблемы дорожного покрытия, здравоохранения, водоочистки, оснащения зимним спортивным оборудованием в школе за счет района и многие другие.

«Проблемы жителей не останутся на уровне разговора. Мы все фиксируем и обязательно решим в ближайшее время. Собственно, для этого я езжу по районам. Очень важную проблему затронула беременная жительница Тумы, которая пожаловалась, что нет УЗИ в местной больнице и приходится ездить в Рязань. Я уже не раз говорил, что все сконцентрировано в Рязани, но есть еще и область. Конечно, у всех должна быть такая шаговая доступность к основным средствам диагностики и экстренной медицинской помощи. Здесь нужна комплексная стратегия развития здравоохранения. Мы уже начали обсуждать ее, но есть определенные вопросы в системе, с которых нужно начинать прежде всего», — рассказал Павел Малков.

Еще одним пунктом поездки в Клепиковском районе стал музей Деревянного зодчества имени Грошева. Павлу Малкову рассказали, что современная экспозиция музея включает более 3,5 тысяч экспонатов, представляющих разные направления и стили работы с природным материалом — резьбу по дереву, скульптуру, художественную роспись, корнепластику и лозоплетение. Врио губернатора остался доволен.

«Здесь очень красиво. Я рад, что есть такое место для отдыха с семьей около Белого озера. Проблему с дорогой и остановычным пунктом мы решим», — подчеркнул Малков.

Следующей точкой в рабочей поездке стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп». В настоящее время в Клепиковском районе футбол — один из развивающихся видов спорта, которым занимается большое количество детей и взрослых.

«Это тот редкий случай, когда мне сказали, что все прекрасно и то же самое подтвердили ребята. Есть физкультурно-оздоровительный комплекс, есть дети, которые там с большим удовольствием тренируются, есть определенные спортивные результаты. Нужно продолжать развивать это место, потому что здесь есть неравнодушные люди, которые все на себе тянут», — поделился Павел Малков.

В конце поездки врио губернатора встретился с депутатами и активом Клепиковского района в доме культуры. Они еще раз обозначили проблемы, над которыми будут работать совместно. Павел Викторович попросил местную администрацию также контролировать выполнение договоренностей.