Лидеры НАТО назвали главной угрозой для мира и стабильности Россию

В Брюсселе отметили, что больше не считают Москву партнером, но хотят сохранить связь для снижения рисков.

Лидеры НАТО утвердили новую концепцию альянса. Она будет действовать до 2030 года, передает РИА Новости .

Главной угрозой для безопасности союзников, для мира и стабильности в евроатлантической зоне в документе назвали Россию.

В Брюсселе отметили, что больше не считают Москву партнером, но хотят сохранить связь для снижения рисков. В документе добавили, что НАТО продолжит отвечать на угрозы России, но заявили, что альянс не представляет опасности.

В концепции также указали, что интересам альянса противоречит политика Китая, а также сближение Москвы и Пекина. В документе говорится, что углубление партнерства стран, «взаимные попытки подорвать международный порядок, основанный на правилах», противоречат ценностям НАТО.