Лидеры НАТО назвали главной угрозой для мира и стабильности Россию
В Брюсселе отметили, что больше не считают Москву партнером, но хотят сохранить связь для снижения рисков.
Лидеры НАТО утвердили новую концепцию альянса. Она будет действовать до 2030 года, передает
Главной угрозой для безопасности союзников, для мира и стабильности в евроатлантической зоне в документе назвали Россию.
В Брюсселе отметили, что больше не считают Москву партнером, но хотят сохранить связь для снижения рисков. В документе добавили, что НАТО продолжит отвечать на угрозы России, но заявили, что альянс не представляет опасности.
В концепции также указали, что интересам альянса противоречит политика Китая, а также сближение Москвы и Пекина. В документе говорится, что углубление партнерства стран, «взаимные попытки подорвать международный порядок, основанный на правилах», противоречат ценностям НАТО.