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Кораблинец получил реальный срок за хранение крупной партии наркотиков
Ранее судимый житель Кораблина рассказал, что нашел на улице в снегу сверток из черной изоленты. Оперативники изъяли у него 1,17 грамм наркотического вещества, что является крупным размерам, а преступление относится к категории тяжелых.

Кораблинец получил реальный срок за хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее судимый житель Кораблина рассказал, что нашел на улице в снегу сверток из черной изоленты. Догадавшись, что внутри наркотик, мужчина забрал его для личного пользования и спрятал в карман брюк.

Оперативники изъяли у него 1,17 грамм наркотического вещества, что является крупным размерам, а преступление относится к категории тяжелых.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

С учетом ранее неотбытого условного срока за преступления против личности и безопасности движения и эксплуатации транспорта, суд вынес рязанцу окончательный приговор в виде 3,5 лет колонии общего режима.