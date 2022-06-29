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Ко Дню семьи, любви и верности в Рязани откроют тематическую ярмарку
Ярмарка пройдет с 7 по 13 июля.

С 7 по 13 июля в Рязани пройдет ярмарка ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в рязанском агентстве развития бизнеса.

На ярмарке товары представят производители из Рязанского, Кадомского, Касимовского, Сапожковского, Скопинского, Старожиловского районов области.

Отмечается, что будут представлены кадомский вениз, изделия из керамики, кружево, батик, тематическая книжная продукция, цветы, кашпо, изделия ручной работы, деревянные игрушки, подарочный чай, сувенирный мед, имбирные пряники. Также на ярмарке будут продавать специи, ягоды, грибы, каши. Кроме того, там организуют зону фудкорта.

7 и 10 июля на ярмарке выступят рязанские исполнители. Посетителей жду мастер-классы для детей, посвященные символам памяти Петра и Февронии. В их числе роспись имбирных пряников, украшение картин специями, роспись деревянных цветов красками.

Ярмарка будет работать ежедневно с 9:00 до 20:00.