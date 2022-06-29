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Госдума приняла закон об иноагентах
Закон начнет действовать с 1 декабря 2022 года.

Госдума в третьем чтении приняла закон об иноагентах. Об этом передает РИА Новости.

Документ обобщает нормы законодательства об иноагентах. В нем уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель», определяется, кто может быть признан иноагентом. Также вводится единый реестр и определяется порядок включения и исключения из него.

Иноагенты не смогут вести творческую деятельность из бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу.

В проекте указано, что к политической деятельности не относится деятельность в области культуры, науки, искусства, здравоохранения, профилактики, охраны здоровья граждан, соцобслуживания, соцподдержки, защиты граждан, защиты материнства, отцовства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность.

Закон начнет действовать с 1 декабря 2022 года.