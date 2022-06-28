В Скопинском районе перевернулся подросток на квадроцикле

14-летний житель Москвы на квадроцикле, не имея водительских «прав», превысил скорость и не справился с управлением.

В Скопинском районе перевернулся подросток на квадроцикле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 27 июня, в 19:00 в селе Шелемишево. 14-летний житель Москвы на квадроцикле, не имея водительских «прав», превысил скорость, не справился с управлением и перевернулся.

Ребенок получил травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка.