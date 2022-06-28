В Саратовской области ребенок погиб в ДТП с пьяным водителем

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.

В Саратовской области ребенок погиб в ДТП с пьяным водителем. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло около 21:15 27 июня на 35 километре трассы «Калининск-Свердлово-Колокольцовка-Кленовка (Волгоградская область. Водитель «шестерки» в состоянии опьянения не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.

Пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних. Один ребенок погиб, один находится в тяжелом состоянии.

На место происшествия выезжал прокурор Калининского района, сотрудники следственного комитета, полиции, МЧС, скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.