В Саратовской области ребенок погиб в ДТП с пьяным водителем
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.
В Саратовской области ребенок погиб в ДТП с пьяным водителем. Об этом
ДТП произошло около 21:15 27 июня на 35 километре трассы «Калининск-Свердлово-Колокольцовка-Кленовка (Волгоградская область. Водитель «шестерки» в состоянии опьянения не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.
Пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних. Один ребенок погиб, один находится в тяжелом состоянии.
На место происшествия выезжал прокурор Калининского района, сотрудники следственного комитета, полиции, МЧС, скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.