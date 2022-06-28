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В Ряжске остановили пьяного водителя на «Ладе»
Нарушителя задержали вблизи дома № 57 по улице Рабочих.

В Ряжске остановили пьяного водителя на «Ладе». Об этом во вторник, 28 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя задержали вблизи дома № 57 по улице Рабочих. Экипаж ДПС остановили автомобиль Lada Priora для проверки водителя. Правоохранителям показалось, что мужчина пьян — у него имели характерные признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал, что в крови у 26-летнего ряжца 0,613 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили на него административный протокол. Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.