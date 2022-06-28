В Рязанской области простились с погибшим на Донбассе ефрейтором Алексеем Кошелевым

Он был старшим наводчиком орудия пушечного артиллерийского дивизиона в/ч 41603.

Во вторник, 28 июня, в Рязанской области простились с ефрейтором Алексеем Кошелевым. Он был старшим наводчиком орудия пушечного артиллерийского дивизиона в/ч 41603 и погиб в ходе спецоперации на Донбассе.

Прощание прошло с соблюдением всех воинских почестей. В них участвовали представители власти, Рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.