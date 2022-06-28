В Рязани пройдет крупнейший в мире смотр короткометражного кино

Победителя фестиваля определят зрители.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 июля, в Рязани в ЦПКиО пройдет крупнейший в мире зрительский смотр короткометражного кино. Об этом сообщается в группе парка «ВКонтакте».

Смотр пройдет в рамках фестивальной программы, которую также увидят жители других городов России. Победителя фестиваля определят зрители.

Программа:

2 июля (суббота)

18:00 — внеконкурсная программ «Про родителей и детей» (12+) (лучшие фильмы для семейного просмотра): «Авако», «Куда дует ветер», «Друг», «Про маленькую Сашу», «Камень»;

20:00 — основная конкурсная программа (18+) (лучшие фильмы этого года, среди которых будет выбран победитель): «Нас всех убьёт глобальное потепление», «Ангел», «Новая мама», «Холодно», «Молодой», «Как разжечь потухший огонь», «My VR», «Несовместимость», «Принципиально документально».

3 июля (воскресенье)

18:00 — внеконкурсная программа (16+) (лучшие фильмы этого года, но не вошедшие в конкурсную программу): «Вижу», «Давай забудем о ладонях», «Холодец», «Фортануло», «По грибы», «Я здесь жил»;

20:00 — «Лучшее прошлых лет» (16+) (самые интересные фильмы прошлых фестивалей):"Подводник", «Большая восьмёрка», «Интервью», «Варя», «Солнечный ветер», «Каждый 88».

Показ пройдет в Зеленом театре. Вход бесплатный.