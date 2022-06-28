В Рязани на Борковском карьере избили трех девушек

Девушек избил молодой человек и его подруга.

В ночь на 27 июня в Рязани на втором Борковском карьере избили трех девушек. Об этом РЗН. инфо сообщила очевидец.

По словам автора сообщения, компания из примерно десяти человек отдыхала на карьере. Молодой человек из этой компании, который был пьян, избил трех девушек.

Собеседница отметил, что девушка этого мужчины «не осталась в стороне» и участвовала в избиении.

«Полиция на место была вызвана сразу же, только эти люди скрылись с места произошедшего моментально. Заявление в полицию уже написано, побои сняты», — рассказала рязанка.

Она также отметила, что пара, избившая девушек, занимается борьбой.

В полиции прокомментировали информацию.