В Рязани 49-летний рецидивист украл смартфоны у супружеской пары

Инцидент случился в парке Гагарина.

Рязанские полицейские раскрыли кражу сумки и двух смартфонов у супружеской пары. Подробности во вторник, 28 июня, привела пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в парке Гагарина. Супружеская пара возвращалась из гостей, где выпивали спиртное. По пути они устали из-за жары и решили отдохнуть на скамейке. Когда собрались уходить, заметили пропажу — не было сумки, в которой лежали два телефона.

Рязанец обратился в полицию. По горячим следам полицейские быстро установили вора.

Опросив местных жителей, правоохранители узнали, что рязанец продает два смартфона, похожих на краденные. Продавцом оказался местный 49-летний ранее судимый мужчина — он привлекался за кражи, мошенничество и разбойное нападение.

Мужчину разыскали и задержали. Он признался, что украл смартфоны, когда гулял по парку.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.