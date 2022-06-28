В России предложили отменить налог с трех миллионов при продаже жилой недвижимости

По словам замдиректора «Этажей» Татьяны Ахметдиновой, необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородного жилья стоит поднять с одного миллиона до трех миллионов рублей. Сделать это стоит в случае, если россиянин взамен приобретет новую недвижимость.

В России предложили отменить налог с трех миллионов при продаже жилой недвижимости. Соответствующую инициативу на имя премьер-министра Михаила Мишустина направила федеральная компания «Этажи», передали «Риа ФАН».

По словам замдиректора «Этажей» Татьяны Ахметдиновой, необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородного жилья стоит поднять с одного миллиона до трех миллионов рублей. Сделать это стоит в случае, если россиянин взамен приобретет новую недвижимость.

Ахметдинова напомнила, что в настоящее время НДФЛ взимается, если продажа состоялась в течение пяти лет с момента владения. Однако за последние два года цены на жилье сильно выросли, и при таком росте цен такая инициатива актуальна. Так как покупка нового жилья обойдется в более высокую цену.