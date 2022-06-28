В России нашли новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки

Новую линию вируса обнаружили на юге России.

В России специалисты нашли новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки. Об этом передает РИА Новости .

Новую линию вируса обнаружили на юге России. В исследовании участвовали сотрудники нескольких учреждений.

Отмечается, что вирус передается людям в основном от клещей и домашнего скота. От человека к человеку он может передаться при тесном контакте с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями.

Также специалисты подчеркнули, что разные варианты вируса могут вызвать разную тяжесть заболевания. Исследования показали, что штаммы из российских регионов относят к линиям «Европа-1» (596 образцов), «Африка-3» (один образец), а также к новой линии «Европа-3» (шесть образцов).

По словам ученых, риск тяжелых проявлений болезни и смерти выше при инфицировании линией «Европа-1». Специалисты планируют детально изучить линию «Европа-3», чтобы оценить ее генетическое разнообразие, распространение в России и понять ее опасность.