В РГРТУ создали бота для рассчета шансов на поступление в вуз

Программа на основе баллов ЕГЭ рассчитывает шансы на поступление на те или иные направления подготовки и специальности университета. Вероятность успешного зачисления в вуз рассчитывается с учетом среднего проходного балла на бюджет в 2021 году.

В рязанском государственном радиотехническом университете имени Уткина создали Telegram-бота для абитуриентов. О новой разработке во вторник, 28 июня, сообщила пресс-служба вуза.

Программа на основе баллов ЕГЭ рассчитывает шансы на поступление на те или иные направления подготовки и специальности университета. Вероятность успешного зачисления в вуз рассчитывается с учетом среднего проходного балла на бюджет в 2021 году.

Как только выпускникам станут известны результаты экзаменов, они могут воспользоваться Telegram-ботом и получить конкретные названия направлений и специальностей, которые доступны им с определенным набором предметов ЕГЭ, а также узнать шансы на поступление в РГРТУ.