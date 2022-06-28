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В Приокском внедорожник на переходе сбил пенсионерку
Авария произошла во вторник, 28 июня, на улице Октябрьской.

В Приокском внедорожник на переходе сбил пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 28 июня, в 12:10 на улице Октябрьской около дома № 40/17. 56-летний рязанец на Hyundai Santa Fe наехал на 66-летнюю жительницу Рязани. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Рязанка получила травмы, ее доставили в больницу. Проводится проверка.