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В Подмосковье в закрытой квартире обнаружили изувеченные тела супругов
Трупы двоих людей с ножевыми ранениями нашли в понедельник, 27 июня, в одной из квартир в поселке Заречье Одинцовского городского округа.

В Подмосковье в закрытой квартире обнаружили изувеченные тела супругов. Подробности происшествия во вторник, 28 июня, привела пресс-служба регионального следкома.

Трупы двоих людей с ножевыми ранениями нашли в понедельник, 27 июня, в одной из квартир в поселке Заречье Одинцовского городского округа. Как пишет «Мослента», погибшие — абхазский бизнесмен, совладелец абхазского сотового оператора «А-мобайл» Евгений Палант и его супруга. У мужчины было множество проникающих ножевых ранений, у женщины — одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки. Дверь квартиры была закрыта изнутри.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Они рассматривают версию об убийстве мужчины и суициде женщины.

Также на месте изъяли кухонный нож, ключи и смывы в ходе осмотра помещения.

Фото с Telegram-канала СУ СКР по Московской области