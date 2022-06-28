В Набережных Челнах грузовик раздавил «ВАЗ» с выпускниками колледжа
Очевидцы достали из смятой легковушки водителя. Трех пассажиров пришлось извлекать спасателям.
В Набережных Челнах грузовик раздавил «ВАЗ» с выпускниками колледжа. Об этом
Авария произошла на улице Моторная. Недалеко от технического колледжа столкнулись «ВАЗ-2112″ и грузовик. Очевидцы достали из смятой легковушки водителя. Трех пассажиров пришлось извлекать спасателям.
Сообщается, что в ДТП обошлось без погибших. «ВАЗ» восстановлению не подлежит.
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