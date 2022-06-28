В Набережных Челнах грузовик раздавил «ВАЗ» с выпускниками колледжа

Очевидцы достали из смятой легковушки водителя. Трех пассажиров пришлось извлекать спасателям.

В Набережных Челнах грузовик раздавил «ВАЗ» с выпускниками колледжа. Об этом пишет портал «Kazanfirst» во вторник, 28 июня.

Авария произошла на улице Моторная. Недалеко от технического колледжа столкнулись «ВАЗ-2112″ и грузовик. Очевидцы достали из смятой легковушки водителя. Трех пассажиров пришлось извлекать спасателям.

Сообщается, что в ДТП обошлось без погибших. «ВАЗ» восстановлению не подлежит.

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