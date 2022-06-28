В Михайлове мужчина зашел в дом пенсионерки и подменил деньги в ее тайнике

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что в магазине, куда она пошла за покупками, ей указали, что двухтысячные купюры, с которыми она пришла — поддельные.

В Михайлове задержали местного жителя, которого подозревают в краже 22 тысяч рублей из квартиры 82-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что в магазине, куда она пошла за покупками, ей указали, что двухтысячные купюры, с которыми она пришла — поддельные. Пенсионерка расстроилась, поскольку эту купюра, как и остальные десять, которые у нее были, получила недавно в виде пенсии.

Полиция осмотрела купюру и выяснила, что это открытка, не являющаяся денежным средством. Таких было у нее десять на общую сумму 22 тысячи рублей, которые она получила в виде пенсии.

Накануне пенсионерка получила пенсию настоящими банкнотами и убрала их в тайник дома. Перед выходом она взяла с собой одну «купюру».

Следов взлома на двери не было. Сотрудники полиции предположили, что кто-то мог незаметно проникнуть в жилище, пока пенсионерка была в квартире. Этот вариант был возможен, так как женщина иногда забывала закрыть входную дверь.

Полиция опросила местных жителей и узнала, что один мужчина похвастался знакомому, что «удачно зашел к одной бабушке и теперь может жить припеваючи». Ранее его судили за квартирную кражу.

Оперативники вспомнили, что мужчину судили за хищение из незапертой квартиры. Выяснилось, что на этот раз он также причастен к краже. Его нашли и задержали.

Выяснилось, что мужчина возвращался из гостей и проходя по подъезду, заметил, что дверь одной из квартир приоткрыта. Он зашел и понял, что его никто не заметил. Злоумышленник нашел тайник и заменил банкноты на фальшивые купюры, а после скрылся.