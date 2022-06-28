В Касимове осудили мужчину из-за неуплаты штрафа за заросший участок

Подробности привела пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В Касимове осудили мужчину из-за неуплаты штрафа за заросший участок. Подробности во вторник, 28 июня, привела пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В июне 2021 года мужчине выписали штраф в 20 тысяч рублей. У него на участке в Касимове площадью 15 гектаров заметили нарушения — территория заросла сорной травой и кустарниками.

В установленные сроки штраф он не уплатил, в связи с чем на него завели дело об административном правонарушении. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 25 часов.