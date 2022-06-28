В Канищеве из-за пожара в многоэтажке эвакуировали семь человек

Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома на улице Интернациональной.

В Канищеве из-за пожара в многоэтажке эвакуировали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило во вторник, в 12:28. На улице Интернациональной в многоэтажном доме на третьем этаже произошло возгорание. Из-за угрозы распространения огня на соседние помещения, пожарные эвакуировали семь человек, в том числе троих детей.

На тушение пожара выехали пять единиц техники и 21 человек личного состава.

Пожар полностью потушили в 12:49. В результате возгорания была повреждена квартира на площади около 40 квадратных метров.