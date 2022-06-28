В Госдуме предложили отменить транспортный налог для покупателей российских авто

Депутат Госдумы Милонов заявил, что такая инициатива поддержит отечественного производителя и поможет нарастить объемы производства.

В Госдуме предложили отменить транспортный налог для покупателей российских авто. Соответствующее предложение во вторник, 28 июня, озвучил депутат парламента Виталий Милонов, передало RT.

Он предложил отменить транспортный налог на три года для покупателей российского автопрома. Милонов направил письмо с предложением на имя главы Минпроторга Дениса Мантурова.

По мнению Милонова, после ухода из страны зарубежных автопроизводителей у отечественной отрасли появился шанс восстановить объемы производства. Такая поддержка в виде отмены транспортного налога сильно поддержит российских автопроизводителей.

Он также предложил повторно ввести программу утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для покупки новых российских машин.