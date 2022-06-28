Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
25°
Срд, 29
22°
Чтв, 30
23°
ЦБ USD 52.97 -0.39 29/06
ЦБ EUR 55.89 -0.16 29/06
Нал. USD 59.6 / 65.11 28/06 17:51
Нал. EUR 64.1 / 66.5 28/06 09:15
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
9 422
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
3 245
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
Вчера 12:45
1 068
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
6 782
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили отменить транспортный налог для покупателей российских авто
Депутат Госдумы Милонов заявил, что такая инициатива поддержит отечественного производителя и поможет нарастить объемы производства.

В Госдуме предложили отменить транспортный налог для покупателей российских авто. Соответствующее предложение во вторник, 28 июня, озвучил депутат парламента Виталий Милонов, передало RT.

Он предложил отменить транспортный налог на три года для покупателей российского автопрома. Милонов направил письмо с предложением на имя главы Минпроторга Дениса Мантурова.

По мнению Милонова, после ухода из страны зарубежных автопроизводителей у отечественной отрасли появился шанс восстановить объемы производства. Такая поддержка в виде отмены транспортного налога сильно поддержит российских автопроизводителей.

Он также предложил повторно ввести программу утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для покупки новых российских машин.