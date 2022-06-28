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Студенты РГАТУ стали участниками программы «Больше, чем путешествие»
Для этого студенты прошли тестирование личностных компетенций в рамках проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях». В результате около 100 наиболее активных студентов вуза отправились в двухдневную бесплатную поездку в Калугу.

Студенты рязанского агротехнологического университета имени Костычева стали участниками программы «Больше, чем путешествие». Об этом во вторник, 28 июня, сообщила пресс-служба вуза.

Для этого студенты прошли тестирование личностных компетенций в рамках проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях». В результате около 100 наиболее активных студентов вуза отправились в двухдневную бесплатную поездку в Калугу.

Они посетили государственный музей истории космонавтики имени Циолковского, мужской монастырь в России «Оптина пустынь», инновационный музей бумаги России «Бузеон» и прошлись по маршруту пешеходного сити-тура «Культурное наследие Калуги». Также экскурсанты посетили агроферму «Швейцарское молоко» в Горбенках, агроферму «Рябцево» и завод «Козельское молоко» агрохолдинга «Оптина».