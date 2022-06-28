Скончалась педагог детско-юношеского центра Касимова Елена Жарова

Елена Жарова ушла из жизни 27 июня.

Умерла педагог детско-юношеского центра Касимова Елена Жарова. Об этом сообщается в группе учреждения «ВКонтакте».

Елена Жарова ушла из жизни 27 июня.

«Всю свою жизнь, Елена Григорьевна посвятила своей профессии — передавала знания и умения своим ученикам. Заботливая и ответственная, она всегда старалась всем помочь, утешить, подбодрить. Обладая чувством юмора, она поднимала дух коллектива», — рассказали о ней в посте.

Отмечается, что уход педагога стал ударом для родных, коллег, учеников и их родителей.

«Слова и слёзы бессильны, чтобы передать глубину постигшего нас общего горя», — добавили в сообщении.