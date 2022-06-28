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Шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» продлится в рязанском цирке до 17 июля
Представления проходят не только по выходным, но и в будние дни.

Только до 17 июля в Рязанском цирке представления шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» с участием титулованных артистов Росгосцирка. По многочисленным просьбам зрителей увидеть шоу «Песчаная Сказка» теперь возможно не только каждые выходные, но и в будние дни.

За время гастролей «Песчаной сказки» в Рязанском государственном цирке, шоу посетило более 15 тысяч зрителей. Каждый номер — целая история, в которой оживают загадочные герои и образы. Тематический спектакль продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк» поражает зрителей своим представлением.

В цирковом спектакле «Песчаная Сказка» представлены едва ли не все цирковые жанры: воздушные гимнасты, акробаты на джамперах, жонглеры, жокеи, а также дрессированные собаки, лошади, верблюды и даже… гиппопотамы. Такой уникальная изюминка шоу — единственная в мире! Гиппопотамы исполняют пируэты на расстоянии вытянутой руки от зрителя и удивляют всех своей легкостью и пластичностью.

По невероятно теплым отзывам зрителей можно сказать, что шоу действительно мирового уровня, а количество проданных билетов подтверждает знак качества программ продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк»! Более того, рязанский зритель привык выражать свое восхищение стоя, и именно это происходит в финале каждого циркового спектакля.

Отправиться в самое сердце Востока вместе с артистами шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» жители и гости города могут только до 17 июля! Не упустите свой шанс!

Расписание и стоимость билетов уточняйте по телефонам: 8 (4912) 25-64-03

Билеты можно приобрести традиционно — в кассах цирка и на сайте цирка.