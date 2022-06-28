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Сасовец, спрятавший наркотики в нижнем белье, получил условный срок
Уголовное дело против рязанца возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

Сасовец, спрятавший наркотики в нижнем белье, получил условный срок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В феврале 2022 года 19-летний житель Сасова купил наркотическое вещество на сумму около 1 800 рублей. После этого на проспекте Свободы он забрал наркотик массой 1,27 грамм из тайника «закладки» и спрятал его под резинку нижнего белья. В этот же день сотрудники полиции его задержали и обнаружили сверток с наркотиком.

Уголовное дело против рязанца возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

Суд назначил ему условное наказание в виде лишения свободы сроком на три года и три месяца с испытательным сроком три года.