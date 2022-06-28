Рязанским абитуриентам напомнили о возможности отправки документов для поступления по почте

Как отметили в пресс-службе компании — это быстрый и удобный способ подачи документов в приемные комиссии.

Рязанские абитуриенты могут отправить документы для поступления в вузы по почте. Об этом во вторник, 28 июня, напомнила пресс-служба «Почты России».

Приемные кампании в российских вузах продлятся с 20 июня по 27 июля. Выпускники школ могут отправить документы на поступление по почте. Как отметили в пресс-службе компании — это быстрый и удобный способ подачи документов в приемные комиссии.

Сделать это можно из любого почтового отделения, выбрав заказное письмо или бандероль с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Крайний срок доставки — до шести дней.

Для отправки важно правильно заполнить адресные строки, в том числе — корректный индекс места назначения. Также необходимо указать адрес получателя в правом нижнем углу конверта, а адрес отправителя — в левом верхнем.