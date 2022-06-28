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Рязанским абитуриентам напомнили о возможности отправки документов для поступления по почте
Как отметили в пресс-службе компании — это быстрый и удобный способ подачи документов в приемные комиссии.

Рязанские абитуриенты могут отправить документы для поступления в вузы по почте. Об этом во вторник, 28 июня, напомнила пресс-служба «Почты России».

Приемные кампании в российских вузах продлятся с 20 июня по 27 июля. Выпускники школ могут отправить документы на поступление по почте. Как отметили в пресс-службе компании — это быстрый и удобный способ подачи документов в приемные комиссии.

Сделать это можно из любого почтового отделения, выбрав заказное письмо или бандероль с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Крайний срок доставки — до шести дней.

Для отправки важно правильно заполнить адресные строки, в том числе — корректный индекс места назначения. Также необходимо указать адрес получателя в правом нижнем углу конверта, а адрес отправителя — в левом верхнем.

Кроме того, для максимально быстрой отправки документов в учебные заведения абитуриенты могут воспользоваться экспресс-отправлением EMS. Курьер заберет посылку в удобном для клиента месте и доставит ее адресату, отправка осуществляется по принципу «от двери до двери». Оформить и оплатить курьерскую доставку можно в почтовом отделении, с помощью мобильного приложения или сайта Почты России. Там же клиенты также могут рассчитать стоимость доставки. Упаковка для EMS-отправления бесплатна, контрольный срок доставки по городу один день, за пределы региона от трех до шести дней. При отправке EMS можно подключить услугу SMS-информирование. Тогда с каждого этапа следования отправления клиент будет получать информацию о статусе.