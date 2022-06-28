Рязанский агроуниверситет стал одним из лучших вузов, развивающих интеллектуальную собственность в России

Итоги подвели в Санкт-Петербурге на международном научно-практическом форуме «Дни интеллектуальной собственности в Северо-Западном Федеральном округе». Рязанский агротехнологический университет занял второе место в номинации «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности и использованию результатов интеллектуальной деятельности» в подноминации «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности в научной и образовательной сфере в регионе».

Рязанский агроуниверситет стал одним из лучших вузов, развивающих интеллектуальную собственность в России. Об этом во вторник, 28 июня, сообщила пресс-служба РГАТУ имени Костычева.

Итоги подвели в Санкт-Петербурге на международном научно-практическом форуме «Дни интеллектуальной собственности в Северо-Западном Федеральном округе». Рязанский агротехнологический университет занял второе место в номинации «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности и использованию результатов интеллектуальной деятельности» в подноминации «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности в научной и образовательной сфере в регионе».

Награду дали по совокупности поданных заявок на изобретения, полезную модель и программ ЭВМ, и количества внедренных объектов интеллектуальной собственности. Научные исследования в университете выполняются по семи направлениям: технические, сельскохозяйственные, биологические, химические, экономические, педагогические науки и науки о земле.

Всего за прошлый год университет получил 48 патентов, из которых 15 — на изобретение, 29 — на полезную модель, четыре — на программы для ЭВМ. Еще 16 заявок подали на регистрацию интеллектуальной собственности в области технических решений, способов и программ ЭВМ — способ некорневой обработки горчицы белой на семена в условиях южной части нечерноземной зоны России, способ стимулирования роста и развития подсолнечника, биореактор-обеззараживатель подстилочного навоза и помета, устройство для утилизации незерновой части урожая, устройство для упаковки сельскохозяйственных продуктов и другие.

В 2022 году ученые университета получили шесть патентов на изобретения и десять полезных моделей в сфере цифровизации сельского хозяйства, в области органического земледелия и экологизации аграрного производства, а также целый ряд технических решений для механизации различных производственных процессов в растениеводстве и животноводстве.