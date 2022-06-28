Рязанских предпринимателей пригласили к участию в конкурсе «Лучшие практики наставничества Рязанской области — 2022»

Заявки принимаются до 30 июня.

Предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» могут стать участниками конкурса «Лучшие практики наставничества Рязанской области — 2022″.

Он проводится для выявления и распространения передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества и тиражирование эффективных практик наставничества в Рязанской области.

Предусмотрены несколько номинаций наставничества в области повышения производительности труда», в профессиональном самоопределении, в профессиональном развитии молодежи, в области прорывных технологий. Итоги и награждение победителей и финалистов состоится в июле — августе 2022 года.

Конкурс впервые прошел в 2021 году, по итогам которого победителями в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» стала АО «РУССКАЯ КОЖА», в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи — ООО «КожПромМебель». Второе место в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» заняло ООО «ВЕГА-Рязань», в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» — МУП РМПТС. Третье место в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» заняло МУП РМПТС.