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Рязанцы пожаловались на шумную компанию, разбудившую утром два дома
Инцидент случился в Олимпийском городке.

Рязанцы пожаловались на шумную компанию, которая не давала им спать с трех утра. Пост об этом во вторник, 28 июня, появился в группе «Подслушано в Рязани».

Известно, что инцидент случился в Олимпийском городке. Автор поста утверждает, что компания молодых людей шумела и устроила драку. Из-за этого разбудили два дома.

«Вы, наглые бессовестные упыри, которые не давали спать с трех утра всем жителям Олимпийского городка. Устроили пьяную драку, разбудили два дома. Вот это у нас молодежь. Быдло! Узнайте себя и пусть вам будет стыдно!», — говорится в посте.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по указанному адресу с жалобами на шум выезжали сотрудники полиции. Всех предполагаемых нарушителей установили на месте. Однако факт драки не подтвердился — заявлений и сообщений ни от жильцов, ни от предполагаемых нарушителей не поступало.

По данному факту проводится проверка.