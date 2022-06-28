Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды
Воды не будет в Горроще и микрорайонах Южный, Сосоево и Никуличи.
Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Об этом
В среду, 29 июня, с 09:00 до 17:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:
- улица Березовая, дома с 2 по 12 (четная сторона) и с 1 по 3 и с корпусами (нечетная сторона);
- улица Братиславская, дома с 1 по 17 (нечетная сторона) и дом № 2 корпус 1;
- улица Гоголя, дома с 1 по 49 (нечетная сторона), с 2 по 44 (четная сторона);
- улица Корнилова, дома с 1 по 63 (нечетная сторона) и с 2 по 64 (четная сторона);
- улица Котовского, дома с 1 по 43 (нечетная сторона) и с 2 по 22 (четная сторона);
- улица Кутузова, дома с 1 по 63 (нечетная сторона) и с 2 по 62 (четная сторона);
- улица Мусоргского, дома с 1 по 63 (нечетная сторона) и с 2 по 66 (четная сторона);
- улица Нахимова, дома с 2 по 68 (четная сторона) и с 1 по 13 (нечетная сторона);
- улица Толстого, дома с 1 по 5 (нечетная сторона) и с 2 по 22 (четная сторона);
- улица Ушакова, дома с 1 по 63 (нечетная сторона) и с 2 по 64 (четная сторона);
- улица Черновицкая, дома с 16 по 54 (четная сторона) и с 11 по 27 (нечетная сторона);
- улица Чернышевского, дома с 2 по 22 (четная сторона) и дом № 7 («Омон»);
- улица Щорса, дома с 2 по 38 (четная сторона) и с 1 по 37 (нечетная сторона);
- проезд Котовского, дома с 5 по 21 (нечетная сторона), дома №№ 1, 1 корпус 1, 3, «4 с/т отдых-2»;
- улица Полетаева, дома с 2 по 18 (четная сторона) и с 1 по 17 (нечетная сторона);
- улица Островского, дома с 1 по 19 (нечетная сторона) и с 2 по 16 (четная сторона);
- улица Гайдара, дома с 1 по 63 (нечетная сторона) и с 2 по 64 (четная сторона);
- улица Сысоевская, дома с 1 по 39 (нечетная сторона) и с 2 по 22 (четная сторона);
- 1-й Сысоевский проезд, дома с 1 по 15 (нечетная сторона) и с 2 по 16 (четная сторона);
- 2-й Сысоевский проезд, дома с 1 по 5 (нечетная сторона) и дома №№ 6, 16;
- Парковая н/станция
- Н/ установка — Гоголя д. 36 стр. 4 лит. А
- Баня — Гоголя д.15
- Д/с № 99 — Гоголя д.36к1
- Д/с № 143 — Черновицкая д.25а
- Д/с № 136 — Гоголя д.37а
- Д/с № 145 — Черновицкая д.32а
- Д/с № 12 — Островского д.15а
- Д/с № 160 — Островского д.4
- Д/с № 43 — Березовая д.1и
- Д/с № 116 — Щорса д.33а
- МБУДО «ЦДТ «Южный» — Щорса д.35а
- Школы: № 19/25 — ул. Островского, д. 24,
- № 33 — ул. Островского д. 44,
- № 34 — ул. Стройкова д. 8б,
- № 37 — ул. Толстого д. 5,
- № 57 — ул. Нахимова д. 1,
- № 64 — ул. Черновицкая д. 23А
- Музыкальная № 5 — ул. Гоголя д.5
- ЦТП/котельные: Щорса д. 38/11
- Кутузова д. 11
- Черновицкая д. 21а, 34а
- Островского д.24б
- Березовая д.1а стр. 2, 3а
- ул. Рязанская 20-28, 45-53 (с литерами и цифрами) (организации)
- ул. 3-й Нефтезаводской проезд 2-4 (с литерами и цифрами) (организации)
- Окружная дорога 196 км, 197 км, 198 км (организации)
- ул. Пронская (частный сектор)
- ул. Хлебная (частный сектор)
- ул. Никуличинская (частный сектор)
- ул. Рязанская (частный сектор)
- 3-й Нефтезаводской проезд (частный сектор)
- 1-й Рязанский проезд (частный сектор)
- 1-я Нагорная (частный сектор)
- ул. Голенчинская д. 1-108 (частный сектор полностью дома с литерами и корпусами)
- ул. Голенчинская 54 В (организация)
По следующим адресам снизят подачу холодной воды:
- ЦТП/котельные: Островского д. 27,
- Гоголя д. 52 корп. 1,
- Гагарина д. 83а
Подвоз технической воды будет по адресу: ул. Березовая д. 1 и Черновицкая д. 34 к2 с 10 час. 00мин. до 17час. 00мин
Также подачу холодной воды снизят в поселке Телецентр, на улицах Баженова, Светлая, Родниковая, Ключевая, Голенчинском шоссе, Славянском проспекте, улице Старая Дубрава, поселке Соколовка.