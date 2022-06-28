Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды

Воды не будет в Горроще и микрорайонах Южный, Сосоево и Никуличи.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала.

В среду, 29 июня, с 09:00 до 17:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

улица Березовая, дома с 2 по 12 (четная сторона) и с 1 по 3 и с корпусами (нечетная сторона);

улица Братиславская, дома с 1 по 17 (нечетная сторона) и дом № 2 корпус 1;

улица Гоголя, дома с 1 по 49 (нечетная сторона), с 2 по 44 (четная сторона);

улица Корнилова, дома с 1 по 63 (нечетная сторона) и с 2 по 64 (четная сторона);

улица Котовского, дома с 1 по 43 (нечетная сторона) и с 2 по 22 (четная сторона);

улица Кутузова, дома с 1 по 63 (нечетная сторона) и с 2 по 62 (четная сторона);

улица Мусоргского, дома с 1 по 63 (нечетная сторона) и с 2 по 66 (четная сторона);

улица Нахимова, дома с 2 по 68 (четная сторона) и с 1 по 13 (нечетная сторона);

улица Толстого, дома с 1 по 5 (нечетная сторона) и с 2 по 22 (четная сторона);

улица Ушакова, дома с 1 по 63 (нечетная сторона) и с 2 по 64 (четная сторона);

улица Черновицкая, дома с 16 по 54 (четная сторона) и с 11 по 27 (нечетная сторона);

улица Чернышевского, дома с 2 по 22 (четная сторона) и дом № 7 («Омон»);

улица Щорса, дома с 2 по 38 (четная сторона) и с 1 по 37 (нечетная сторона);

проезд Котовского, дома с 5 по 21 (нечетная сторона), дома №№ 1, 1 корпус 1, 3, «4 с/т отдых-2»;

улица Полетаева, дома с 2 по 18 (четная сторона) и с 1 по 17 (нечетная сторона);

улица Островского, дома с 1 по 19 (нечетная сторона) и с 2 по 16 (четная сторона);

улица Гайдара, дома с 1 по 63 (нечетная сторона) и с 2 по 64 (четная сторона);

улица Сысоевская, дома с 1 по 39 (нечетная сторона) и с 2 по 22 (четная сторона);

1-й Сысоевский проезд, дома с 1 по 15 (нечетная сторона) и с 2 по 16 (четная сторона);

2-й Сысоевский проезд, дома с 1 по 5 (нечетная сторона) и дома №№ 6, 16;

Парковая н/станция

Н/ установка — Гоголя д. 36 стр. 4 лит. А

Баня — Гоголя д.15

Д/с № 99 — Гоголя д.36к1

Д/с № 143 — Черновицкая д.25а

Д/с № 136 — Гоголя д.37а

Д/с № 145 — Черновицкая д.32а

Д/с № 12 — Островского д.15а

Д/с № 160 — Островского д.4

Д/с № 43 — Березовая д.1и

Д/с № 116 — Щорса д.33а

МБУДО «ЦДТ «Южный» — Щорса д.35а

Школы: № 19/25 — ул. Островского, д. 24,

№ 33 — ул. Островского д. 44,

№ 34 — ул. Стройкова д. 8б,

№ 37 — ул. Толстого д. 5,

№ 57 — ул. Нахимова д. 1,

№ 64 — ул. Черновицкая д. 23А

Музыкальная № 5 — ул. Гоголя д.5

ЦТП/котельные: Щорса д. 38/11

Кутузова д. 11

Черновицкая д. 21а, 34а

Островского д.24б

Березовая д.1а стр. 2, 3а

ул. Рязанская 20-28, 45-53 (с литерами и цифрами) (организации)

ул. 3-й Нефтезаводской проезд 2-4 (с литерами и цифрами) (организации)

Окружная дорога 196 км, 197 км, 198 км (организации)

ул. Пронская (частный сектор)

ул. Хлебная (частный сектор)

ул. Никуличинская (частный сектор)

ул. Рязанская (частный сектор)

3-й Нефтезаводской проезд (частный сектор)

1-й Рязанский проезд (частный сектор)

1-я Нагорная (частный сектор)

ул. Голенчинская д. 1-108 (частный сектор полностью дома с литерами и корпусами)

ул. Голенчинская 54 В (организация)

По следующим адресам снизят подачу холодной воды:

ЦТП/котельные: Островского д. 27,

Гоголя д. 52 корп. 1,

Гагарина д. 83а

Подвоз технической воды будет по адресу: ул. Березовая д. 1 и Черновицкая д. 34 к2 с 10 час. 00мин. до 17час. 00мин

Также подачу холодной воды снизят в поселке Телецентр, на улицах Баженова, Светлая, Родниковая, Ключевая, Голенчинском шоссе, Славянском проспекте, улице Старая Дубрава, поселке Соколовка.