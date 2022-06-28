Рязанца осудили за попытку изнасиловать 17-летнюю девушку

Преступные действия мужчины пресекли прохожие.

Рязанца 1973 года рождения осудили за попытку изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Утром 3 декабря 2021 года на одной из улиц Рязани обвиняемый пытался изнасиловать ранее незнакомую ему 17-летнюю девушку. Действия мужчины пресекли прохожие.

Злоумышленник скрылся, но его личность и местонахождение быстро установили. Мужчину задержали и заключили под стражу.

Рязанца признали виновным в покушении на изнасилование (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 131 УК РФ). Приговор назначил ему четыре года лишения свободы.