Рязанца осудили за избиение семилетней дочери

Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Он явился с повинной в правоохранительные органы и сотрудничал со следствием.

Рязанца осудили за избиение семилетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В декабре 2021 года 35-летний житель Житова Рыбновского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою семилетнюю дочь за непослушание рукой и ногой в область лица и живота. Девочка получила телесные повреждения.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья»).

Рязанец полностью признал вину и раскаялся. Он явился с повинной в правоохранительные органы и сотрудничал со следствием.

Суд учел все обстоятельства и назначил мужчине 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.