Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества

Таким способом мошенники могут получить доступ в онлайн-банк.

Мошенники стали использовать новый способ обмана россиян. Они обзванивают клиентов банков под видом службы поддержки и вынуждают настроить переадресацию СМС, передает РИА Новости .

Таким способом мошенники могут получить доступ в онлайн-банк.

Новый сценарий мошенничества зафиксировал ВТБ. Злоумышленники просят набрать пользователя специальную USSD-команду, которая состоит из цифр и символов. Их вводят во время звонка, таким образом абонент сам меняет настройки сим-карты и устанавливается переадресация СМС и звонков на номер мошенника.

Злоумышленники могут после этого получать коды из сообщений и похитить деньги со счетов.

Руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов порекомендовал установить определитель номера, а также прекращать разговоры, которые кажутся подозрительными.