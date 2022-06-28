Песков назвал условие, при котором на Украине закончатся боевые действия

Он заявил, что боевые действия на Украине могут прекратиться «до конца суток».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие, при котором на Украине могут закончиться боевые действия. Его слова во вторник, 28 июня, привело агентство ТАСС.

Он заявил, что боевые действия на Украине могут прекратиться «до конца суток», если киевские власти прикажут националистам сложить оружие и выполнят условия РФ.

Представитель Кремля рассказал, что российские власти ориентируются на заявление президента страны. В настоящее время спецоперация идет по плану и достигает своих целей, но у российской стороны нет примерных сроков ее завершения, добавил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы прекратить боевые действия до наступления холодов.