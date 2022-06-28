«Единая Россия»: жителям Донбасса доставят свыше 100 тысяч книг на русском языке

Как сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, около 40 тысяч книг уже доставили в народные республики в рамках акции «Книги — Донбассу». Ее организовали совместно с Минпросвещения. Распределение книг, которые уже находятся на складе в Ростовской области, в библиотеки, школы, а также жителям обеспечат волонтеры и центры гумпомощи партии.

Жителям из ЛДНР и освобожденных территорий доставят более 100 тысяч книг на русском языке. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в ближайшее время учебники отправятся на Донбасс, в Херсон, Запорожье и Харьковскую область.

Как сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, около 40 тысяч книг уже доставили в народные республики в рамках акции «Книги — Донбассу». Ее организовали совместно с Минпросвещения. Распределение книг, которые уже находятся на складе в Ростовской области, в библиотеки, школы, а также жителям обеспечат волонтеры и центры гумпомощи партии .

«В ходе нашей работы на Донбассе выяснилось, что там практически отсутствует русская литература и русские книги. А от учебников, которые мы обнаружили в школах на освобожденных территориях, волосы дыбом встают. С ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны. Местные библиотеки буквально завалены литературой, прославляющей предателей, вроде Мазепы, или нацистов Бандеры и Шухевича. Огромное количество книг и пособий изданы в Норвегии, Швеции, Канаде. В то же время там острейший дефицит даже классических произведений русских авторов и детской литературы», — подчеркнул он.

Турчак отметил, что школы на освобожденных территориях полностью обеспечат книгами к 1 сентября. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, вопросы обеспечения школ учебниками задают педагоги на всех встречах .

«Об этом говорили учителя и на моей встрече в Мелитополе, в Бердянске и в Донецке. Сегодня мы этот вопрос решили. Мы также максимально сделаем все, чтобы школы открылись и начался образовательный процесс. Дети хотят изучать русский язык. Они хотят читать произведения наших великих авторов, поэтов — это очень важно. Нельзя запретить русскую культуру и литературу», — отметил он.

Программы в школах адаптируют и переподготовят для этого учителей. С ними уже ведут работу в этом направлении — для этого в Ростове и «Артеке» в Крыму открыли специальный центр.

По словам главы штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анны Кузнецовой, общественные приемные собрали еще около полумиллиона книг . Их отправят в распределительные центры партии.

Она отметила, что больше всего книг собрали Республика Башкортостан, Санкт-Петербург, а также Московская, Тюменская, Курская и Рязанская области.

Принять участие в акции может каждый рязанец. По словам врио руководителя региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Рязанской области Юлии Феоктистовой, сбор печатных изданий проходит на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

«Нам передают художественные, образовательные, публицистические книги, специализированную литературу, школьные учебники для детей разных возрастов, чтобы дать возможность юным жителям Донбасса возможность учиться и развиваться в привычной русскоязычной среде. Уже собрано порядка 13 тысяч изданий, которые будут отправлены на Донбасс к новому учебному году», — заключила Феоктистова.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что школьникам Донбасса и освобожденных территорий сохранят возможность изучать украинский язык .

«Мы, в отличие от них (украинской власти — прим. ред.) ничего запрещать не собираемся. Для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык, эта возможность будет предоставлена. Поступать так, как поступают эти моральные уроды, мы не будем», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».