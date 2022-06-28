На улице Щедрина планируют построить четыре деревянных дома в историческом стиле

Об этом РЗН. инфо сообщил начальник инспекции ОКН Михаил Дорофеев.

На улице Щедрина планируют построить четыре деревянных дома в их историческом облике. Об этом во вторник, 28 июня, РЗН. инфо сообщил начальник инспекции ОКН Михаил Дорофеев.

По его словам, на пересечении улиц Щедрина и Введенской появится четыре одноэтажных дома с подземным этажом. Что расположится в подвальном помещении, пока неизвестно.

Сейчас территория огорожена забором, старые дома там снесли более десяти лет назад. По информации РЗН. инфо, застройщиком новых выступит «Северная компания».

Реализовать проект позволит изменение в документ о включении Рязани в перечень исторических поселений, которое рассмотрели на заседании правительства 28 июня.

Новый проект постановление позволит изменить требования к предельным параметрам строительства подземных сооружений. Как пояснил Дорофеев, площадь подземного этажа не будет учитываться при застройке участков, как это было ранее.

«Это не окажет негативного влияния на сохранность объектов культурного наследия и сложившуюся историко-градостроительную среду, но даст дополнительную возможность детализации городской среды и позволит решить ряд проблем градостроительного развития Рязани», — отметил чиновник.