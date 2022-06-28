Малков поручил министерствам Рязанской области отчитаться о закупках

Об этом он сообщил на заседании правительства во вторник, 28 июня.

Врио губернатора Павел Малков поручил министерствам Рязанской области отчитаться по сфере закупок для нужд региона. Об этом он сообщил на заседании правительства во вторник, 28 июня.

Политик поручил собрать статистику главе минимущества Михаилу Майорову, министру экономразвития Андрею Варфоломееву и министру финансов Марине Наумовой.

«Про подключиться коллег, кто участвует в закупках или реализует имущество через торги. Я прежде всего хочу понять, как у нас организованы эти процессы, понять где у нас не конкурентные закупки, количество участников закупок, падения по всем министерствам», — подчеркнул Малков.