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Госдума приняла закон об индексации военной пенсии на 10% с 1 июня
Документ также содержит уточнения о прохождении военной службы гражданами, которых признали негодными по состоянию здоровья.

Госдума приняла закон об индексации военной пенсии на 10% с 1 июня. Об этом пишет ТАСС.

Документ приняли единогласно во втором и третьем чтении на заседании во вторник, 28 июня. Также законопроект регулирует прохождение военной службы гражданами, которых признали негодными по состоянию здоровья или награжденных госнаградами в связи с участием в боевых действиях.

Такие военнослужащие смогут продолжить военную службу на отдельных воинских должностях и будут иметь право в любой момент уволиться по состоянию здоровья. Кроме этого им предлагается выплачивать единовременное пособие.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что изменения, вносимые законопроектом, — социально ориентированные и имеют большое значение для разных категорий.

В документе также прописаны запрет на списание кредиторами выплат у военнослужащих, которые они получают за выполнение боевых задач, и перечень родственников, имеющих право на получение страховки в случае гибели военнослужащего.