Французский производитель шин Michelin уйдет из России до конца года

В компании уточнили, что так они хотят создать максимально благоприятные условия для своих работников.

Французский производитель шин Michelin заявил об уходе из России. Об этом во вторник, 28 июня, сообщила газета Echos со ссылкой на заявление компании.

Компания планирует уйти до конца 2022 года. Она передаст свою деятельность и контроль над сервисными и промышленными операциями местному руководству.

В компании уточнили, что так они хотят создать максимально благоприятные условия для своих работников.