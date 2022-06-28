Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
25°
Срд, 29
22°
Чтв, 30
23°
ЦБ USD 52.97 -0.39 29/06
ЦБ EUR 55.89 -0.16 29/06
Нал. USD 59.6 / 65.11 28/06 17:51
Нал. EUR 64.1 / 66.5 28/06 09:15
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
9 421
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
3 244
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
Вчера 12:45
1 068
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
6 782
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Французский производитель шин Michelin уйдет из России до конца года
В компании уточнили, что так они хотят создать максимально благоприятные условия для своих работников.

Французский производитель шин Michelin заявил об уходе из России. Об этом во вторник, 28 июня, сообщила газета Echos со ссылкой на заявление компании.

Компания планирует уйти до конца 2022 года. Она передаст свою деятельность и контроль над сервисными и промышленными операциями местному руководству.

В компании уточнили, что так они хотят создать максимально благоприятные условия для своих работников.