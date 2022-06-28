«Фибратек» подвел итоги первых месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда»

27 июня на предприятии ООО «Фибратек» состоялось совещание, посвященное завершению этапа диагностики национального проекта «Производительность труда». Его участниками стали представители рабочей группы, эксперты регионального центра компетенций, руководство компании.

27 июня на предприятии ООО «Фибратек» состоялось совещание, посвященное завершению этапа диагностики национального проекта «Производительность труда». Его участниками стали представители рабочей группы, эксперты регионального центра компетенций, руководство компании.

Генеральный директор ООО «Фибратек» Донат Туматов особо отметил разработку системы повышения производительности труда, а также получение бесценного опыта и возможность для самореализации каждого сотрудника.

«Ситуация на рынке активно меняется и мы должны соответствовать требованиям потребителя, — поделился Донат Туматов. — Для себя сделали вывод, что нам необходимы бережливые инструменты, которые помогут раскрыть потенциал организации, а также научат нас эффективней работать и влиять на процессы компании».

По словам руководителя проекта РЦК Виктора Михеева-Даниловцева, подобные мероприятия необходимы для того, чтобы рабочая группа предприятия совместно с директором предприятия смогла определить пути достижения целевого состояния проекта.

«Сегодня мы определили руководителя проектного офиса, который займётся тиражированием полученного опыта применения инструментов бережливого производства, а также выстраиванием „бережливых“ процессов в компании», — отметил Виктор.

ООО «Фибратек» специализируется на производстве строительных материалов на основе хризотилцементного композита с 2016 года и является самым молодым предприятием этой отрасли в Российской Федерации.