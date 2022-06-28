Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
25°
Срд, 29
22°
Чтв, 30
23°
ЦБ USD 52.97 -0.39 29/06
ЦБ EUR 55.89 -0.16 29/06
Нал. USD 59.6 / 65.11 28/06 17:51
Нал. EUR 64.1 / 66.5 28/06 09:15
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
9 421
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
3 244
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
Вчера 12:45
1 068
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
6 782
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
«Фибратек» подвел итоги первых месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда»
27 июня на предприятии ООО «Фибратек» состоялось совещание, посвященное завершению этапа диагностики национального проекта «Производительность труда». Его участниками стали представители рабочей группы, эксперты регионального центра компетенций, руководство компании.

27 июня на предприятии ООО «Фибратек» состоялось совещание, посвященное завершению этапа диагностики национального проекта «Производительность труда». Его участниками стали представители рабочей группы, эксперты регионального центра компетенций, руководство компании.

Генеральный директор ООО «Фибратек» Донат Туматов особо отметил разработку системы повышения производительности труда, а также получение бесценного опыта и возможность для самореализации каждого сотрудника.

«Ситуация на рынке активно меняется и мы должны соответствовать требованиям потребителя, — поделился Донат Туматов. — Для себя сделали вывод, что нам необходимы бережливые инструменты, которые помогут раскрыть потенциал организации, а также научат нас эффективней работать и влиять на процессы компании».

По словам руководителя проекта РЦК Виктора Михеева-Даниловцева, подобные мероприятия необходимы для того, чтобы рабочая группа предприятия совместно с директором предприятия смогла определить пути достижения целевого состояния проекта.

«Сегодня мы определили руководителя проектного офиса, который займётся тиражированием полученного опыта применения инструментов бережливого производства, а также выстраиванием „бережливых“ процессов в компании», — отметил Виктор.

ООО «Фибратек» специализируется на производстве строительных материалов на основе хризотилцементного композита с 2016 года и является самым молодым предприятием этой отрасли в Российской Федерации.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента Р. Ф. Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5%.