Автоинспекторы призвали рязанцев напомнить детям правила безопасности на дороге

Особое внимание на это рекомендовали обратить в период летних каникул.

Автоинспекторы призвали рязанцев напомнить детям правила безопасности на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Особое внимание на это рекомендовали обратить в период летних каникул.

В ГИБДД подчеркнули, что ребенку необходимо напомнить, в каких местах можно пересекать проезжую часть, а также об опасностях, которые могут подстерегать его на пути.

Отмечается, что выезжать на дорогу на велосипеде можно детям, достигшим 14-летнего возраста. При этом они должны знать ПДД. Велосипедисты младше 14 лет могут двигаться по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Рязанцам также напомнили о необходимости использования экипировки для детей в виде велошлема и средств защиты рук и ног.

«Особую тревогу вызывают случаи, когда дети управляют мототранспортными средствами или даже автомобилями. Данный вид транспортных средств очень травмоопасен», — говорится в сообщении.

Автоинспекторы подчеркнули, что управлять даже маломощными мопедами можно только при достижении 16-летнего возраста и наличия водительского удостоверения категории «М».

Кроме того, при перевозке ребенка в автомобиле, нужно обеспечить его безопасность, исходя из его роста и веса.

«Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет в сельскую местность. Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах безопасного поведения на дороге», — заключили в ГИБДД.